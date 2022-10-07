



iPhone 14 Pro Max установил рекорд по себестоимости

Смартфон iPhone 14 Pro Max установил рекорд по стоимости комплектующих. Впервые за всю историю линеек iPhone стоимость комплектующих одного смартфона превысила 500 долларов.



По оценкам экспертов, общая стоимость комплектующих при создании iPhone 14 Pro Max составляет около 501 доллара. Стоит отметить, что модель iPhone 13 Pro Max "стоила" производителю 400-440 долларов в зависимости от года выпуска.



На повышении стоимости сказалась новая однокристальная система Apple A16 Bionic, которая сейчас оценивается в 110 долларов, что в два раза дороже старой SoC Apple A15.



Стоит отметить, что новая система повысила производительность смартфона всего на 5%.