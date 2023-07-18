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Инженеры научились чинить сломанные OLED-экраны iPhone за минуты – видео
18.07.2023 21:15 Наталья Богинская

Инженеры научились чинить сломанные OLED-экраны iPhone за минуты – видео

YouTube-канале Strange Parts показал лазерный аппарат, который может чинить сломанные OLED-дисплеи iPhone. В ролике показывается принцип работы станка.

Выглядит устройство как станок для промышленной вырезки OLED-панелей. Однако он оборудован особым типом лазера, который может проходить через внешний слой матрицы и восстанавливать мертвую дорожку, устраняя проблему сломанных пикселей на экране.

Интересно, что ремонт дисплеев можно будет производить не только без демонтажа, но и без отключения устройства. 

Восстановлению дисплея могут препятствовать только царапины , поэтому стекло нужно снять перед использованием лазера.
 

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