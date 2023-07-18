



Инженеры научились чинить сломанные OLED-экраны iPhone за минуты – видео

YouTube-канале Strange Parts показал лазерный аппарат, который может чинить сломанные OLED-дисплеи iPhone. В ролике показывается принцип работы станка.



Выглядит устройство как станок для промышленной вырезки OLED-панелей. Однако он оборудован особым типом лазера, который может проходить через внешний слой матрицы и восстанавливать мертвую дорожку, устраняя проблему сломанных пикселей на экране.



Интересно, что ремонт дисплеев можно будет производить не только без демонтажа, но и без отключения устройства.



Восстановлению дисплея могут препятствовать только царапины , поэтому стекло нужно снять перед использованием лазера.

