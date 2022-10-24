



Интерпол запускает собственную полицейскую метавселенную

Интерпол запустил то, что он называет "первой глобальной полицейской метавселенной, специально разработанной для правоохранительных органов всего мира", пишет Bloomberg.



Цель проекта будет варьироваться от курсов обучения для правоохранительных органов по всему миру, до экскурсии по виртуальной штаб-квартире Генерального секретариата Интерпола в Лионе, Франция, и взаимодействия с другими офицерами через их аватары.



Интерпол является международной организацией, основная задача которой - объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с уголовной преступностью в международном поле.



Интерпол также объявил о создании экспертной группы по метавселенной, которая будет представлять интересы правоохранительных органов на глобальной арене. Представители Интерпола считают, что "мошенничество в сфере социальной инженерии, насильственный экстремизм и дезинформация могут стать особыми проблемами" в метавселенной.

