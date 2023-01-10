



Интернет Starlink рухнул по всему миру

Поздно вечером, 9 января, высокоскоростной спутниковый интернет-сервис Starlink рухнул.



По данным Space Explored, он был недоступен для тысяч пользователей по всему миру.



Это произошло перед тем, как SpaceX должна была запустить на орбиту очередную партию спутников из Калифорнии. Точная причина сбоя не разглашалась.



Служба SpaceX использует тысячи спутников на низкой околоземной орбите для соединения с пользовательскими терминалами на земле и их подключения к наземным станциям.