



Intel показала технологию для распознавания дипфейков

Технология от Intel получила название FakeCatcher. В компании отмечают, что развивают её для распознавания дипфейков, которые стали популярны в том числе среди тех, кто использует такие ролики для распространения ложной информации, пишет Bloomberg.



FakeCatcher способен отличать реального человека от дипфейка в том числе за счёт цветовых изменений в кровотоке — эту информацию считывают с множества точек на лице. Затем при помощи машинного обучения технология обрабатывает полученную информацию.



Компания говорит, что технология работает с точностью до 96%.



Intel пока не говорит, планируется ли когда-нибудь публичный релиз FakeCatcher.