



Instagram запустил каналы, аналогичные Telegram

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что компания запускает новую функцию в Instagram под названием "Каналы". Для примера он сразу же представил первый такой канал от своего имени.



В настоящее время функцию тестируют среди ограниченного числа создателей контента из США. Для всех остальных обещают запуск в ближайшие месяцы. Заинтересованные авторы контента могут зарегистрироваться, чтобы получить ранний доступ. Новая функция призвана дополнить основную страницу в Instagram, позволяя публиковать различные информационные сообщения, интересоваться мнением пользователей, сообщать об изменениях и прочее.



Каналы в Instagram очень похожи на то, что предлагает Telegram, но привязаны к странице в соцсети. Чтобы присоединиться к нему, нужно подписаться на автора.



По словам Цукерберга, в таких каналах можно будет публиковать:

Текстовые посты;

Изображения;

Видео;

Голосовые сообщения;

Подписчики смогут оставлять реакции – лайки и эмодзи. Функция комментариев при этом пока не предусмотрена, но компания обещает в ближайшее время "дополнительные возможности", среди которых, вероятно, и комментирование публикаций.Кроме того, в будущем обещают добавить поддержку совместных публикаций, сеансы в формате вопрос-ответ и прочее. Глава компании также анонсировал появление каналов и в других своих соцсетях в ближайшие месяцы.