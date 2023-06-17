



Instagram предоставил пользователям новую функцию

16 июня Meta запустилf новую функцию в Instagram – трансляционные каналы. Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг.



Каналы – это аналог групп в телеграмме. Функция позволяет авторам отправлять сообщения непосредственно подписчикам, которые могут реагировать на них и голосовать в опросах, но не могут прямо ответить.



На каналах можно создавать сообщения с текстом, видео, голосовыми сообщениями. Автор может создать канал из своего почтового ящика в Instagram. Подписчикам поступает сообщение о подключении к каналу.



Соцсеть имеет возможность предлагать каналы исходя из интересов и предпочтений пользователей.