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Instagram
17.06.2023 01:28 Евгения Маркова

Instagram предоставил пользователям новую функцию

16 июня Meta запустилf новую функцию в Instagram – трансляционные каналы. Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Каналы – это аналог групп в телеграмме. Функция позволяет авторам отправлять сообщения непосредственно подписчикам, которые могут реагировать на них и голосовать в опросах, но не могут прямо ответить.

На каналах можно создавать сообщения с текстом, видео, голосовыми сообщениями. Автор может создать канал из своего почтового ящика в Instagram. Подписчикам поступает сообщение о подключении к каналу.

Соцсеть имеет возможность предлагать каналы исходя из интересов и предпочтений пользователей.

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