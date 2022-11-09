



Instagram добавил в приложение планирование и публикацию отложенных постов

Инструмент планирования доступен всем профессиональным аккаунтам в приложении Instagram.



Перевести простой аккаунт на профессиональный может каждый пользователь в настройках профиля. Несколько недель назад Инстаграм начал тестировать функционал отложенного постинга с некоторыми пользователями.



Планировать можно посты с одним или несколькими изображениями, Stories и Reels на срок до 75 дней вперед. Чтобы поставить таймер, перед публикацией нужно зайти в “Расширенные настройки”, выбрать “Запланируйте эту публикацию” и назначить время выхода поста.



Посмотреть запланированные публикации можно, нажав на меню “гамбургер” в правом верхнем углу. Там же можно отредактировать параметры постинга.



В сентябре Instagram разрешил публиковать Stories до 60 секунд, а в октябре начал тестировать покупку NFT в приложении.