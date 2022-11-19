



Индия запустила в космос первую частную ракету

Индийский стартап Skyroot Aerospace при поддержке Организации космических исследований и разработок Индии (ISRO) 18 ноября запустил в космос первую в стране частную ракету Vikram-S, сообщает CNN.



Соучредитель Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандан после запуска отметил, что эта миссия символизирует не только первый в Индии частный запуск ракеты, но и потенциал новой Индии.



«Запуск ракеты поможет протестировать и проверить большинство технологий в космических ракетах-носителях серии Vikram орбитального класса, включая многие подсистемы и технологии, которые будут испытаны на этапах до и после старта», - отмечают в компании.



Ракета весом 546 килограмм была запущена с космодрома на острове Шрихарикота и достигла высоты 89,5 километра. Ракета выполнит суборбитальную миссию.



Skyroot Aerospace базируется в южном технологическом центре Хайдарабада. Согласно данным компании Tracxn, ее основали бывшие инженеры ISRO, которые привлекли 68 миллионов долларов. Это первый стартап, подписавший меморандум о взаимопонимании с ISRO.



