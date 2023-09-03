



Индия покупает у Израиля сверхзвуковую ракету

Индия покупает у компании Elbit передовую сверхзвуковую ракету Rampage израильского производства.



Об этом сообщает новостной сайт India Today.



Ракета предназначена для поражения наземных целей. Она оснащена навигационными системами GPS/INS и весит 570 кг.



По данным Elbit, скорость ракеты составляет от 0,7 до 0,95 Маха, а угол атаки достигает 90 градусов. Боевая часть весит 150 кг.



Что примечательно, в июле прошлого года в Израиль приезжала британская делегация, которая также изучала возможность приобретения этой передовой сверхзвуковой ракеты.