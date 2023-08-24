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Индия показала первую фотографию с поверхности Луны | Фото: ISRO
24.08.2023 05:26 Дара Киевская

Индия показала первую фотографию с поверхности Луны

Посадочный модуль "Викрам" автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") сделал первый снимок с поверхности Луны.

Фотографию опубликовала Индийская организация космических исследований (ISRO).

На опубликованном изображении видна поверхность Луны, ножка аппарата и ее тень.

"Chandrayaan-3" выбрала относительно ровную область лунной поверхности", - отметили в организации.
 



Посадка аппарата была в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Изображение

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

Стоит отметить, что Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

 

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