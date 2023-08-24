Индия показала первую фотографию с поверхности Луны
Посадочный модуль "Викрам" автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") сделал первый снимок с поверхности Луны.
Фотографию опубликовала Индийская организация космических исследований (ISRO).
На опубликованном изображении видна поверхность Луны, ножка аппарата и ее тень.
"Chandrayaan-3" выбрала относительно ровную область лунной поверхности", - отметили в организации.
Chandrayaan-3 Mission:— ISRO (@isro) August 23, 2023
Updates:
The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.
Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom
Посадка аппарата была в районе неизведанного Южного полюса Луны.
Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.
Стоит отметить, что Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.