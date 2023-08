Посадочный модуль "Викрам" автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") сделал первый снимок с поверхности Луны.



Фотографию опубликовала Индийская организация космических исследований (ISRO).



На опубликованном изображении видна поверхность Луны, ножка аппарата и ее тень.



"Chandrayaan-3" выбрала относительно ровную область лунной поверхности", - отметили в организации.



Chandrayaan-3 Mission:

Updates:



The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.



Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

— ISRO (@isro)

August 23, 2023