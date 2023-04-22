



Индийское космическое агентство запустило два сингапурских спутника

Индийская организация космических исследований (ISRO) в субботу успешно запустила ракету-носитель для полярных спутников (PSLV)-C55 с двумя сингапурскими спутниками весом около 757 кг.



Основной полезной нагрузкой является спутник наблюдения Земли (EOS). Два спутника планируется вывести на восточную орбиту с малым наклонением.

Запуск был осуществлен в Космическом центре Сатиша Дхавана (SDSC) в Шрихарикоте, ракетном центре на юге Индии.



"PSLV-C55 — это специальная коммерческая миссия PSLV компании NewSpace India Limited (NSIL) для международного заказчика спутников из Сингапура. В этой миссии TeLEOS-2, радиолокационный спутник с синтезированной апертурой, будет основным спутником, а LUMELITE-4, демонстрационный наноспутник, будет вспомогательным спутником", — говорится в заявлении ISRO.



Спутник TeLEOS-2 будет использоваться для удовлетворения потребностей в спутниковых снимках различных правительственных учреждений Сингапура, в то время как LUMELITE-4 нацелен на усиление электронной навигации Сингапура в области безопасности на море и на пользу мировому судоходному сообществу.



Миссия выполнялась по контракту с New Space India Limited (NSIL), коммерческим подразделением ISRO.

