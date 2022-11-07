



Twitter позволит монетизировать контент и писать длинные посты

Вскоре Twitter позволит пользователям монетизировать свой контент на платформе и публиковать длинные посты, выходя за рамки традиционных ограничений на количество символов, сообщил в субботу, 5 ноября, новый генеральный директор соцсети Илон Маск.



Маск, возглавивший Twitter в конце октября, объявил о планах радикальных изменений в компании, уже уволив половину персонала, в том числе нескольких топ-менеджеров компании.



“Твиттер скоро добавит возможность прикреплять к постам длинный текст, что положит конец абсурду скриншотов из блокнота”, — написал Маск в субботу. “За этим последует монетизация для авторов всех форм контента”.



Как именно будет осуществляться монетизация пока неизвестно.