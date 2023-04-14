



Илон Маск покупает тысячи графических процессоров для ИИ-проекта Twitter

Илон Маск недавно попал в заголовки газет, когда выступил инициатором просьбы остановить разработку ИИ из-за опасений по поводу безопасности.



Несмотря на эти усилия, технологический магнат, похоже, продвигает вперед свои собственные планы по развитию инфраструктуры ИИ.



В докладе Business Insider сообщается, что Маск, похоже, продвигает планы по проекту искусственного интеллекта в Twitter. По словам информаторов, гендиректор Twitter недавно приобрел около 10 000 графических процессоров (GPU) для этих целей.



Как правило, GPU используются в крупномасштабных моделях ИИ из-за огромной вычислительной мощности, требуемой от этой технологии. Это произошло после твита Маска от 18 марта, в котором он заявил, что компания будет использовать ИИ для "обнаружения манипуляций общественным мнением" в Twitter.



Кроме того, недавно Twitter привлек новых талантливых специалистов с обширным опытом работы в области ИИ. В марте инженеры Игорь Бабушкин и Мануэль Кройсс присоединились к команде Маска после работы в DeepMind, дочерней компании Alphabet, занимающейся исследованиями в области ИИ.