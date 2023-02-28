



Илон Маск набирает команду для разработки конкурента ChatGPT

В последние недели Илон Маск обратился к исследователям ИИ с предложением создать новую исследовательскую лабораторию для разработки альтернативы ChatGPT от OpenAI.



Глава Tesla и Twitter Маск нанял Игоря Бабушкина, исследователя, который недавно покинул ИИ-подразделение DeepMind компании Alphabet.



Сообщение появилось после того, как ChatGPT, текстовый чат-бот, разработанный OpenAI и имеющий широкий спектр функций, привлек широкое внимание в Кремниевой долине.



Маск, который вместе с инвестором из Кремниевой долины Сэмом Альтманом основал OpenAI в 2015 году как некоммерческий стартап, в 2018 году покинул совет директоров компании, но высказал свое мнение о чатботе, назвав его "страшно хорошим".



Маск и Бабушкин обсуждали создание команды для проведения исследований в области ИИ, но проект все еще находится на ранней стадии, без четкого плана по разработке конкретных продуктов.