



ИИ научился разрабатывать компромат на пользователей соцсетей – эксперимент

По словам исследователей искусственного интеллекта, используя фотографии из соцсетей, нейросеть может “взломать жизнь” любому пользователю.



Чтобы доказать это, специалисты Arstechnica провели необычный эксперимент – с помощью нейросети Stable Diffusion создали вымышленного персонажа и изменили его образ.



Искусственный интеллект разработал 7 фотографий несуществующего человека, которому дали имя Джон. По сценарию искусственного интеллекта, Джон – учитель начальных классов, публиковавший на протяжении 12 лет совершенно обычные фотографии, на которых он работает, отдыхает и проводит свои выходные.



Чтобы разрушить обыденный образ Джона в соцсетях, нейросеть сгенерировала настоящий компромат, создав фото, на которых вымышленный персонаж:

сидит полуголый в учебном классе;

фотографируется с обнаженной порноактрисой;

ходит в костюме клоуна;

входит в состав экстремистской военной группировки;

отбывает срок в тюрьме за употребление наркотиков.

Как отметили исследователи, процесс обучения искусственному интеллекту занял около 1 часа, генерирование фейковых изображений – 2 часа. То есть, потратив всего 3 часа времени, команде Arstechnica удалось создать несуществующего человека и разрушить его репутацию.Такие результаты не могут не пугать, ведь понятно, что разработка ложных фото для реального пользователя соцсетей займет еще меньше времени.