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ИИ научился разрабатывать компромат на пользователей соцсетей – эксперимент
18.12.2022 17:03 Наталья Богинская

ИИ научился разрабатывать компромат на пользователей соцсетей – эксперимент

По словам исследователей искусственного интеллекта, используя фотографии из соцсетей, нейросеть может “взломать жизнь” любому пользователю.

Чтобы доказать это, специалисты Arstechnica провели необычный эксперимент – с помощью нейросети Stable Diffusion создали вымышленного персонажа и изменили его образ.

Искусственный интеллект разработал 7 фотографий несуществующего человека, которому дали имя Джон. По сценарию искусственного интеллекта, Джон – учитель начальных классов, публиковавший на протяжении 12 лет совершенно обычные фотографии, на которых он работает, отдыхает и проводит свои выходные.

Чтобы разрушить обыденный образ Джона в соцсетях, нейросеть сгенерировала настоящий компромат, создав фото, на которых вымышленный персонаж:

  • сидит полуголый в учебном классе;
  • фотографируется с обнаженной порноактрисой;
  • ходит в костюме клоуна;
  • входит в состав экстремистской военной группировки;
  • отбывает срок в тюрьме за употребление наркотиков.

Как отметили исследователи, процесс обучения искусственному интеллекту занял около 1 часа, генерирование фейковых изображений – 2 часа. То есть, потратив всего 3 часа времени, команде Arstechnica удалось создать несуществующего человека и разрушить его репутацию.

Такие результаты не могут не пугать, ведь понятно, что разработка ложных фото для реального пользователя соцсетей займет еще меньше времени.
 

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