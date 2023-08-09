



ИИ может "подслушать" и распознать набираемый текст по звуку нажатия клавиш

Группа исследователей из Корнельского университета опубликовала статью, в которой подробно описала, как они научили ИИ прослушивать аудиовходы с клавиатуры и интерпретировать то, что набирает пользователь. Искусственный интеллект смог определить, что было напечатано, с точностью 95%.



Использование сенсорного экрана для набора текста снизило распознавание набираемого текста до 40-64%, а посторонние звуки еще больше снижали точность.



Будущее ИИ уже наступило, и оно приносит с собой действительно странные кибератаки. Процесс использования аудио- и звукового наблюдения для извлечения данных известен как "акустическая атака по побочному каналу", и хотя процесс использования звука для кражи конфиденциальной информации не нов, идея его сочетания с ИИ — это прорыв в технологии? что делает его намного эффективнее.



По словам исследовательской группы, стоящей за проектом, атака может легко использовать обычные технологии, такие как микрофон мобильного телефона или записи Zoom, для получения обучающего звука, который затем передается в алгоритм ИИ для анализа звука перед его переводом в читаемый текст.