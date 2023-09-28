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ИИ лишает работы стримеров и онлайн-продавцов
28.09.2023 19:04 Алина Груднева

ИИ лишает работы стримеров и онлайн-продавцов

В Китае искусственный интеллект отнимает работу у стримеров и продавцов онлайн-магазинов. 

По данным MIT Technology Review, созданы управляемые нейросетями аватары, выглядящие как люди, которые способно стримить в режиме нон-стоп 24/7.

Создать такой цифровой аватар можно меньше чем за 1000 долларов, что позволяет значительно экономить на обеспечении онлайн-продаж. Разработкой занимаются местные стартапы.

ИИ постоянно способен не только рассказывать о товаре, но и отвечать на вопросы в эфире. Цифровые аватары, имеющие в своем распоряжении определенный маркетинговый сценарий, разговаривают и выглядят, как люди. Но если компании значительно от этого выигрывают, то китайским стримерам теперь придется несладко.

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