



ИИ лишает работы стримеров и онлайн-продавцов

В Китае искусственный интеллект отнимает работу у стримеров и продавцов онлайн-магазинов.



По данным MIT Technology Review, созданы управляемые нейросетями аватары, выглядящие как люди, которые способно стримить в режиме нон-стоп 24/7.



Создать такой цифровой аватар можно меньше чем за 1000 долларов, что позволяет значительно экономить на обеспечении онлайн-продаж. Разработкой занимаются местные стартапы.



ИИ постоянно способен не только рассказывать о товаре, но и отвечать на вопросы в эфире. Цифровые аватары, имеющие в своем распоряжении определенный маркетинговый сценарий, разговаривают и выглядят, как люди. Но если компании значительно от этого выигрывают, то китайским стримерам теперь придется несладко.