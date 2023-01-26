



Иерусалим: Древний ров и отпечатки ладоней обнаружены на окраине Старого города

Древний ров, окружающий Старый город в Иерусалиме, был обнаружен экспертами-археологами из Управления древностей Израиля. Это открытие было сделано, когда компания-подрядчик готовилась к запланированным инфраструктурным работам.



При строительстве был обнаружен древний ров шириной примерно 10 метров и глубиной от двух до семи метров. Этот ров полностью окружал Старый город. Прямо под оживленной иерусалимской улицей находился тысячелетний ров, построенный для защиты городских стен от врагов. На отмостке рва ученые обнаружили множество отпечатков ладоней.



Зубайр Адави, руководитель раскопок Управления древностей Израиля, обнаружил артефакты под улицей Султана Сулеймана. Эта улица проходит рядом с городскими стенами, что наводит экспертов на мысль, что ров был построен для предотвращения проникновения врагов в город Иерусалим и вторжения.



"Рвы, обычно заполненные водой, хорошо известны по укреплениям и замкам в Европе, но здесь ров был сухим, его ширина и глубина представляли собой препятствие, замедляющее атакующую армию", — сказал Адави.



Что касается отпечатков рук; это остается открытым вопросом для всех.



"Это что-то символизирует? Указывает ли он на конкретный соседний элемент? Или это просто местная шутка? Время покажет", — говорят исследователи.

