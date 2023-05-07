



IAI представляет BlueWhale, первую израильскую беспилотную подводную лодку

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) расширяет свои возможности в море и впервые представляет большой автономный подводный аппарат BlueWhale. Он успешно отработал тысячи часов автономной работы, включая сбор разведданных о морских и прибрежных целях, акустическую разведку и выявление морских мин. Автономная подводная лодка может выполнять значительную часть операций пилотируемой подводной лодки в течение нескольких недель с минимальными затратами и обслуживанием, без необходимости присутствия операторов на борту.



Как подводные лодки с экипажем, BlueWhale осуществляет скрытный сбор разведывательных данных над поверхностью моря, может обнаруживать подводные лодки, подводные цели и собирать акустические разведданные, а также искать и обнаруживать мины на морском дне.



BlueWhale оборудована телескопической мачтой, наподобие перископа пилотируемой подводной лодки, высотой в несколько метров, на которой смонтированы радиолокационные и оптико-электронные системы обнаружения морских и береговых целей. С помощью антенны спутниковой связи на мачте собранные данные могут быть переданы в режиме реального времени на командные пункты в любой точке мира, на море или на суше. Обнаружение подводных лодок и сбор данных акустической разведки осуществляется с помощью сонара длиной в несколько десятков метров, буксируемого BlueWhale, и гидролокатора с боковой антенной решеткой с приемниками, прикрепленными к обеим сторонам платформы.



Параллельно обнаружение мин осуществляется с помощью специального гидролокатора с синтезированной апертурой, прикрепленного к бортам судна. BlueWhale имеет набор датчиков, которые помогают обеспечить безопасное перемещение под водой или вблизи поверхности. В последние годы в отношении развития системы зарегистрирован ряд международных патентов.