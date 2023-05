IAI и ATLAS ELEKTRONIK представили беспилотную подводную лодку BlueWhale

Компания Israel Aerospace Industries IAI и ATLAS ELEKTRONIK, входящая в состав ThyssenKrupp Marine Systems, официально представили свою последнюю совместную разработку передовых противолодочных боевых задач на конференции и выставке технологий подводной обороны UDT в Ростоке, Германия.



Основанная на сложной автономной подводной многоцелевой платформе BlueWhale компании ELTA (большой беспилотный подводный аппарат с широким спектром передовых сенсорных систем), система включает в себя уникальный буксируемый тройной массив пассивных гидролокаторов ATLAS ELEKTRONIK. В отличие от существующих буксируемых гидролокаторов, комбинированная система может работать на глубинах, традиционно эксплуатируемых подводными лодками, чтобы избежать обнаружения. Передатчик ATLAS, развернутый с автономного или пилотируемого надводного корабля, позволяет BlueWhale выполнять бистатическое определение местоположения и отслеживание подводных целей.



Группа буксируемых гидролокаторов ATLAS включает в себя 120-летнее наследие компании в области проектирования, разработки и производства военно-морских систем. Основанная на проверенной платформе ACTAS (Active Towed Array Sonar), система Deep-Water Sonar специально разработана для развертывания на подводных лодках. В нем используется низкочастотный гидролокатор, обеспечивающий превосходное покрытие территории при сохранении высокой чувствительности на глубинах, ранее недостижимых для обычных гидролокационных систем.

IAI presents its BlueWhale large Autonomous Underwater Vehicle (AUV)

BlueWhale performs covert intelligence-gathering above the sea surface, can detect submarines, underwater targets and gather acoustic intelligence, and also search for and detect naval mines on the seabed.