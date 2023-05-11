



IAI и ATLAS ELEKTRONIK представили беспилотную подводную лодку BlueWhale

Компания Israel Aerospace Industries IAI и ATLAS ELEKTRONIK, входящая в состав ThyssenKrupp Marine Systems, официально представили свою последнюю совместную разработку передовых противолодочных боевых задач на конференции и выставке технологий подводной обороны UDT в Ростоке, Германия.



Основанная на сложной автономной подводной многоцелевой платформе BlueWhale компании ELTA (большой беспилотный подводный аппарат с широким спектром передовых сенсорных систем), система включает в себя уникальный буксируемый тройной массив пассивных гидролокаторов ATLAS ELEKTRONIK. В отличие от существующих буксируемых гидролокаторов, комбинированная система может работать на глубинах, традиционно эксплуатируемых подводными лодками, чтобы избежать обнаружения. Передатчик ATLAS, развернутый с автономного или пилотируемого надводного корабля, позволяет BlueWhale выполнять бистатическое определение местоположения и отслеживание подводных целей.



Группа буксируемых гидролокаторов ATLAS включает в себя 120-летнее наследие компании в области проектирования, разработки и производства военно-морских систем. Основанная на проверенной платформе ACTAS (Active Towed Array Sonar), система Deep-Water Sonar специально разработана для развертывания на подводных лодках. В нем используется низкочастотный гидролокатор, обеспечивающий превосходное покрытие территории при сохранении высокой чувствительности на глубинах, ранее недостижимых для обычных гидролокационных систем.