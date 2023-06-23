



Хищные бактерии могут заменить хлор для очистки питьевой воды

Эксперимент показал, что в отсутствии хлора безвредные для человека хищные бактерии самостоятельно уничтожают опасные патогены в водопроводных трубах.



Исследователи из Лундского университета и шведской водопроводной компании Варберга провели эксперимент, чтобы проверить, что произойдет, если перестать добавлять хлор в водопроводную воду. На первом этапе результаты оказались ожидаемыми – рост количества микробов. Однако со временем безвредные для человека хищные бактерии уничтожили большинство патогенов.



Питьевая вода, поступающая по водопроводу, очищается в несколько этапов. В зависимости от типа воды компании используют разные фильтры и ультрафиолетовое излучение, но последним этапом почти всегда является добавление хлора.



В Варберге хлор был удален в 2020 году после установки ультрафильтрации, в которой используется сито с чрезвычайно мелкими ячейками для предотвращения утечки вредных микроорганизмов из озер и грунтовых вод. Поскольку в питьевую воду попадало очень мало бактерий, хлор сочли лишним, хотя не было известно, какие будут последствия для бактериальной флоры.



Исследователи принимали пробы воды для анализа в течение шести месяцев с разных точек сети несколько раз до прекращения использования хлора и после него. В лаборатории последовательности ДНК, обозначающие все бактерии в воде, были идентифицированы фильтрацией и сопоставлены с базами данных. В результате были составлены микробиомы внутри труб до и после смены технологии очистки воды.



Когда хлор исчез, некоторые виды бактерий голодали, в то время как другие – росли и процветали. Самым большим сюрпризом для исследователей стал третий месяц без хлора, когда было отмечено, что количество некоторых бактерий резко сократилось. При этом колония хищных бактерий Bdellovibrio увеличилась. Исследователи отмечают, что ранее эти бактерии не были замечены в водопроводных трубах, вероятно, они укрывались в биопленке, покрывающей стенки труб.



Исследователи считают, что эти бактерии можно использовать для очищения водопроводной воды даже без установки микрофильтров. Такая технология, если она найдет подтверждение, будет менее энергозатратна, чем использование ультрафиолетового излучения и дешевле, чем установка существующих громоздких биофильтров.