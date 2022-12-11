



ХАМАС объявил об обнаружении 63 захоронений римской эпохи в Газе

Власти ХАМАС в Газе объявили об обнаружении более 60 гробниц в древнем захоронении, относящемся к римской эпохе.



Рабочие археологической бригады ведут раскопки на этом месте с тех пор, как оно было обнаружено в январе прошлого года во время подготовки к жилищному проекту, финансируемому Египтом.



Хиям аль-Битар, исследователь из министерства древностей и туризма ХАМАСа, говорит, что в общей сложности было идентифицировано 63 могилы, и что набор костей и артефактов из одной гробницы датируется вторым веком.



Сообщается, что министерство ведет раскопки совместно с группой французских экспертов.

