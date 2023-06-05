



Хайфский университет поднялся в мировом рейтинге устойчивого развития

Университет Хайфы занял высокое место в последнем отчете о воздействии Times Higher Education (THE), в котором оцениваются 1600 университетов по всему миру в соответствии с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).



Рейтинг израильского университета поднялся более чем на 100 позиций по сравнению с прошлым годом, поставив его рядом с ведущими университетами мира, включая Массачусетский технологический институт и Нью-Йоркский университет. Рейтинги воздействия калибруют 17 показателей по четырем широким областям – исследования, управление, информационно-разъяснительная работа и обучение.



Цели касаются реального влияния на основные вызовы, стоящие перед мировым сообществом, такие как борьба с бедностью и неравенством, обеспечение равенства в образовании, изменение климата, развитие и доступ к новым источникам энергии, сохранение биоразнообразия, морские исследования. Баллы и рейтинги отражают качество исследований в областях, связанных с 17 ЦУР, а также в отношении учебных программ и студенческой деятельности, участия общественности и внутреннего поведения учреждения.



“В 21 веке университеты должны быть частью ткани местного и глобального общества. Мы должны должны играть свою роль в поиске решений основных проблем, стоящих перед человечеством”, – убежден профессор Гур Алрой, ректор Хайфского университета.



Рост университета в рейтинге отражает принятие им в прошлом году новой стратегии, основанной на приверженности социальной и экологической устойчивости в соответствии с 17 ЦУР, определенными ООН.



Принятые меры включают: