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университет Хайфы
05.06.2023 20:23 Наталья Богинская

Хайфский университет поднялся в мировом рейтинге устойчивого развития

Университет Хайфы занял высокое место в последнем отчете о воздействии Times Higher Education (THE), в котором оцениваются 1600 университетов по всему миру в соответствии с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).

Рейтинг израильского университета поднялся более чем на 100 позиций по сравнению с прошлым годом, поставив его рядом с ведущими университетами мира, включая Массачусетский технологический институт и Нью-Йоркский университет. Рейтинги воздействия калибруют 17 показателей по четырем широким областям – исследования, управление, информационно-разъяснительная работа и обучение.

Цели касаются реального влияния на основные вызовы, стоящие перед мировым сообществом, такие как борьба с бедностью и неравенством, обеспечение равенства в образовании, изменение климата, развитие и доступ к новым источникам энергии, сохранение биоразнообразия, морские исследования. Баллы и рейтинги отражают качество исследований в областях, связанных с 17 ЦУР, а также в отношении учебных программ и студенческой деятельности, участия общественности и внутреннего поведения учреждения.

“В 21 веке университеты должны быть частью ткани местного и глобального общества. Мы должны должны играть свою роль в поиске решений основных проблем, стоящих перед человечеством”, – убежден профессор Гур Алрой, ректор Хайфского университета.

Рост университета в рейтинге отражает принятие им в прошлом году новой стратегии, основанной на приверженности социальной и экологической устойчивости в соответствии с 17 ЦУР, определенными ООН. 

Принятые меры включают: 

  • исследовательские гранты для изучения воздействия; 
  • курсы по изучению устойчивости, открытые для всех студентов; 
  • создание Школы экологических исследований; 
  • завершение комплексного отчета об углеродном следе университета и подготовка плана по его сокращению; 
  • создание исследовательских фокус-групп по ключевым глобальным проблемам, включая неравенство и экологическую устойчивость.

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