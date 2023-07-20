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Гражданин РФ дрелью вживил себе в голову чип
20.07.2023 16:20 Алина Груднева

Гражданин РФ дрелью вживил себе в голову чип

Житель российского Новосибирска Михаил Радуга с помочью хозяйской дрели вживил себе в голову чип, чтобы получить возможность контролировать сознательные сны.

По данным Telegram-канала Mash, он смог самостоятельно провести себе электростимуляцию моторной коры головного мозга.
 
"Эксперимент по стимуляции мозга в БДГ-сне готовился полтора года и был моей главной целью. В связи с криминальными рисками и другими известными событиями я потерял ощутимые перспективы для такого уровня исследований. Между "ждать у моря погоды" или получить результат любой ценой – я выбрал единственный для себя вариант", - признался Радуга.
 
По словам россиянина, несмотря на успех этой безумной операции, которая длилась четыре часа, подобные эксперименты проводить не стоит, поскольку это очень опасно и сложно.
 
"Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потере крови и другим сложностям, которые чудом не стоят жизни", - подчеркнул россиянин, проводивший ранее эксперименты на овцах.
 

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