



Готовьте бинокли: в понедельник в ночном небе можно увидеть сразу пять планет

27 марта 2023 года Меркурий, Юпитер, Марс, Венера и Уран выровняются и выстроятся в ряд на ночном небе.



Ежегодно в марте становятся видимыми все 110 объектов дальнего космоса, каталогизированные французским астрономом Шарлем Мессье. Объекты глубокого космоса классифицируются как любые астрономические тела, не являющиеся частью Солнечной системы.



В честь французского ученого астрономы-любители со всего мира примут участие в марафоне Мессье на этой неделе. За это время они пытаются обнаружить как можно больше из 110 объектов.



По данным Space.com, желающим принять участие в этом мероприятии рекомендуется найти наблюдательную площадку с четким обзором западного горизонта.



Сайт также рекомендует использовать бинокли с 7-кратным увеличением и диаметром 33 мм или 50 мм (7 x 35 или 7 x 50).



Время просмотра короткое, поэтому предварительная подготовка имеет решающее значение. Планеты будут видны примерно через 20-25 минут после захода солнца.



Первые две планеты , которые появятся, будут ярко сиять. Хотя Меркурий будет светить лишь менее ярко, чем самая яркая звезда Сириус, сообщает Space.com.



Меркурий будет медленно удаляться от Солнца, что должно сделать его более заметным.



Слева от Меркурия Юпитер будет светить в два раза ярче. Однако Юпитер будет двигаться к солнцу, что может затруднить обзор.



Венера будет медленно восходить для зрителей в западном полушарии, что позволит легко ее идентифицировать. По данным Space.com, через несколько месяцев Венеру можно будет увидеть только через час после захода солнца.



Согласно новостному изданию LiveScience.com, Меркурий и Юпитер поменяются местами в понедельник.



Чтобы идентифицировать Марс, ищите толстый полумесяц слева от Луны. Желто-оранжевый цвет является еще одним полезным идентификатором.

По данным LiveScience.com, Венеру и Марс можно увидеть без бинокля или каких-либо линз.



Слева от Марса будет видно звездное скопление M35 в созвездии Близнецов. Скопление будет размером с Луну.



Уран будет также виден, хотя обнаружить его будет гораздо сложнее, чем другие, в верхнем левом углу от Венеры. По данным Space.com, планета должна иметь легкий зеленый оттенок.



Рядом с Ураном будет виден Нептун. Он будет самым удаленным от Солнца.





