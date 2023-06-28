



Горячая ванна дает эффект физических упражнений – исследование

В Университете Лафборо ученые провели исследование. Ученые выяснили, что прием ванны с горячей водой дает такой же эффект, как и физическая нагрузка.



В исследовании участвовали 10 добровольцев, страдавших ожирением, их разделили на две группы. Первые пять участников принимали ванну, заполненную водой с температурой около 39°C, продолжительность составляла 15 минут.



Люди из 2-й группы просто сидели в помещении, температура в котором составляла 27°C. У добровольцев были взяты образцы крови до и после процедуры, а также измеряли давление. Через 3 дня испытуемых поменяли местами и это помогло выяснить, что после принятия горячей ванны повысилась переработка глюкозы тканями, а также давление стало ниже.



Затем добровольцы прошли еще десять процедур. Первые 5 сеансов продолжались около 40 минут, а последние примерно 1 час, после чего стало ясно, что в крови снизился уровень сахара и маркеры воспалительных процессов. Ученые уверяют, что подобных результатов можно добиться, занимаясь спортом.