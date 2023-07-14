



Google запускает версию чат-бота BARD на иврите

Технический гигант Google объявил, что чат-бот BARD AI будет запущен сегодня более чем на 40 языках по всему миру, включая иврит. BARD был разработан, чтобы конкурировать с чат-ботом OpenAI ChatGPT, пишет Globes.



В Google заявили: "Сегодня мы объявляем о крупнейшем на сегодняшний день расширении возможностей Bard. Теперь он доступен в большинстве стран мира и на самых распространенных языках. Мы запускаем новые функции, которые помогут вам лучше настроить свой опыт, повысить творческий потенциал и добиться большего".



В Google объяснили, что BARD был создан: “Чтобы помочь вам исследовать свое любопытство, расширить свое воображение и, в конечном итоге, реализовать свои идеи — не только отвечая на ваши вопросы, но и помогая вам развивать их”.



Учитывая опасения по поводу конфиденциальности и другие проблемы, из-за которых запуск BARD в ЕС был отложен до сегодняшнего дня, компания Google добавила: "В рамках нашего смелого и ответственного подхода к ИИ мы активно взаимодействовали с экспертами, политиками и регулирующими органами по вопросам конфиденциальности в отношении этого расширения. И по мере того, как со временем мы будем внедрять Bard во все новые регионы и языки, мы будем продолжать использовать наши Принципы ИИ в качестве руководства, учитывать отзывы пользователей и принимать меры по защите частной жизни и данных людей".

