



Google запускает чат-бот Bard для конкуренции с ChatGPT

Google начал запуск чат-бота, своего первого отдельного продукта с искусственным интеллектом для потребителей. Компания заявила, что Bard будет работать отдельно от поисковой системы Google.



Сейчас программа открыта только для тестировщиков, сообщает Financial Times.



Google заявил, что Bard будет генерировать ответы только на английском языке, а не в виде компьютерного кода или на других языках, и пока будет предоставлять доступ по принципу "кто первый пришел - тот и получил". Сейчас тестирование доступно пользователям, которые зарегистрируются в списке ожидания в США и Великобритании.



Bard построен на основе технологии искусственного интеллекта Google, известной как LaMDA, или Языковая модель для диалоговых приложений. ИИ "учился" на текстовых данных, взятых со всего Интернета, а также на результатах поиска Google, что было дополнительным уровнем обучения. Это означает, что Bard с меньшей вероятностью будет противоречить сам себе и предоставлять неверную информацию.



Запуск Bard состоялся почти через четыре месяца после того, как конкурентная компания OpenAI, которую финансирует Microsoft, привлекла внимание мировой общественности публичным выпуском своего чат-бота ChatGPT.



