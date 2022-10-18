Google заблокировал аккаунты Совета Федерации РФ в YouTube
Google заблокировал аккаунты Совета Федерации России в YouTube.
Об этом Совет Федерации РФ сообщил в своем Telegram-канале.
"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация - удалена без возможности восстановления."Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - написано в сообщении от Google", - сообщил Совфед.
Как отмечается, на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.