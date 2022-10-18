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Google заблокировал аккаунты Совета Федерации РФ в YouTube
18.10.2022 11:26 Ольга Белозерова

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации РФ в YouTube

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации России в YouTube.

Об этом Совет Федерации РФ сообщил в своем Telegram-канале.

"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация - удалена без возможности восстановления."Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - написано в сообщении от Google", - сообщил Совфед.

Как отмечается, на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.

 

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