



Google заблокировал аккаунты Совета Федерации РФ в YouTube

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации России в YouTube.



Об этом Совет Федерации РФ сообщил в своем Telegram-канале.



"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация - удалена без возможности восстановления."Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - написано в сообщении от Google", - сообщил Совфед.



Как отмечается, на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.



