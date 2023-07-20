



Google тестирует инструмент ИИ, который может генерировать новости

Google тестирует новую технологию искусственного интеллекта под кодовым названием Genesis, которая может генерировать новости, сообщает Engadget.



Технологический гигант продемонстрировал новую программу перед несколькими американскими изданиями. По сообщениям людей, которые были свидетелями презентации, Genesis может создавать копии из поступающих к нему данных, будь-то текущие события или другие виды информации. Очевидно, Google считает, что журналисты могли бы использовать его как своеобразного помощника для автоматизации задач и высвобождения времени для других вещей.



Джефф Джарвис, профессор журналистики в Городском университете Нью-Йорка считает, что журналисты должны использовать этот инструмент, "если эта технология может достоверно передавать фактическую информацию". Поскольку Google еще не запустил Genesis, американские издания еще не могут сказать, может ли в технология ИИ привести к распространению дезинформации.





