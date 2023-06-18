



Google создал опцию примерки одежды в интернет-магазинах: как это работает

Поисковая сеть Google с помощью искусственного интеллекта поможет примерить одежду в онлайн-магазинах. Об этом сообщили в блоге компании.



Представлены две функции – виртуальная примерка одежды с помощью искусственного интеллекта, чтобы показать одежду на широком выборе реальных моделей, а также новые фильтры, которые помогут найти именно то, что нужно по разным параметрам.



Новая генеративная модель искусственного интеллекта может взять только одно изображение одежды и точно отразить, как она будет драпироваться, складываться, цепляться, растягиваться и образовывать морщины и тени на разнообразном наборе реальных моделей в разных позах. Для этого выбрали людей с размером XXS-4XL, представляющих разные оттенки кожи, формы тела, этническую принадлежность и тип волос.



Пользоваться новой функцией пока смогут только покупатели США. Для этого необходимо нажать на товары со значком “Примерить” в поиске и выбрать наиболее подходящую модель.