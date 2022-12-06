Google раскрыл подробности о новых функциях Android и Wear OS
Еще точно неизвестно, когда появятся все эти функции, но, вероятно, это произойдет в декабрьском обновлении операционных систем.
- Новый режим чтения на Android позволит изменять настройки шрифта, размера и цвета букв, а также преобразовывать текст в речь и управлять скоростью воспроизведения.
-
- Новый виджет YouTube позволит получить доступ к ленте, подпискам, выбранным видео и другому контенту прямо с главного экрана.
- Google Фото получит новые варианты оформления праздничных фотографий студии Yao Cheng Design.
-
- У клавиатуры Gboard появится возможность совмещать больше смайликов в стикеры.
-
- Программа Google TV позволит транслировать контент прямо на телевизор одним касанием.
-
- Кроме того, смартфон можно использовать как пульт дистанционного управления для телевизора.
-
- Совместимые цифровые ключи для автомобилей можно будет передавать между смартфонами Pixel и iPhone через приложение цифрового кошелька.
-
- В Wear OS будут добавлены элементы для доступа к приложениям Контакты, Google Карты и Погода.
Для часов также обновили программу Google Keep. Заметки и задания, написанные на телефоне, теперь будут корректно отображаться на часах. Доступен просмотр меток и соавторов, а также пользовательские фоны и рисунки, которые ускорят распознавание важного для вас контента.
Со следующей недели пользователи смогут использовать Google Assistant, чтобы быстро переходить к более чем 30 типам упражнений с помощью Adidas Running. Достаточно просто сказать "Hey Google, начни пробежку с adidas Running", и приложение откроется и начнет отслеживать тренировку, записывая скорость, расстояние и пульс с помощью встроенного датчика ваших часов.
Тем временем, Google и Geely презентовали инновационное беспилотное такси.