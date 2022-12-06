



Google раскрыл подробности о новых функциях Android и Wear OS

Еще точно неизвестно, когда появятся все эти функции, но, вероятно, это произойдет в декабрьском обновлении операционных систем.

Новый режим чтения на Android позволит изменять настройки шрифта, размера и цвета букв, а также преобразовывать текст в речь и управлять скоростью воспроизведения.



Новый виджет YouTube позволит получить доступ к ленте, подпискам, выбранным видео и другому контенту прямо с главного экрана.

Google Фото получит новые варианты оформления праздничных фотографий студии Yao Cheng Design.



У клавиатуры Gboard появится возможность совмещать больше смайликов в стикеры.



Программа Google TV позволит транслировать контент прямо на телевизор одним касанием.



Кроме того, смартфон можно использовать как пульт дистанционного управления для телевизора.



Совместимые цифровые ключи для автомобилей можно будет передавать между смартфонами Pixel и iPhone через приложение цифрового кошелька.



В Wear OS будут добавлены элементы для доступа к приложениям Контакты, Google Карты и Погода.