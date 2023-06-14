



Google представил две новые функции с искусственным интеллектом

Компания Google, принадлежащая Alphabet, заявила о запуске двух новых функций на основе искусственного интеллекта (ИИ) для рекламодателей, сообщает Reuters.



В компании заявили, что одна из новых функций, которая называется Demand Gen, будет использовать искусственный интеллект для размещения фото- и видеорекламы рекламодателя на нескольких платформах Google , таких как Gmail и канал в YouTube.



Искусственный интеллект избавит рекламодателей от необходимости думать о том, где они должны размещать свою рекламу.



Вторая новая функция будет использовать искусственный интеллект для поиска лучших мест размещения рекламы с целью увеличения количества просмотров видеорекламы бренда.



В компании заявили, что бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео с помощью нового инструмента.



По мнению Google, используя искусственный интеллект, чтобы устранить часть тяжелой работы для рекламодателей, бренды смогут больше сосредоточиться на своей маркетинговой стратегии.







