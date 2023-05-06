



Google планирует обновить поиск с помощью искусственного интеллекта

Google планирует сделать свою поисковую систему более “визуальной, удобной, персонализированной и человечной” с упором на обслуживание молодежи во всем мире, сообщила в субботу Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Этот шаг связан с тем, что приложения искусственного интеллекта (ИИ), такие как ChatGPT, быстро набирают популярность, выдвигая на первый план технологию, которая может изменить способ работы бизнеса и общества.



В отчете говорится, что технический гигант будет отодвигать свой сервис от “10 синих ссылок”, которые являются традиционным форматом представления результатов поиска, и планирует включить больше человеческих голосов в рамках перехода.



Ожидается, что на своей ежегодной конференции разработчиков ввода-вывода на следующей неделе Google представит новые функции, которые позволяют пользователям вести диалог с программой ИИ , проектом под кодовым названием “Magi“, пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.



В этом году генеративный ИИ стал модным словечком, поскольку приложения захватили воображение публики и вызвали ажиотаж среди компаний по выпуску аналогичных продуктов, которые, по их мнению, изменят характер работы.



