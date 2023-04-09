



Google ошибочно отправил пользователям тысячи долларов

Компания Google отправила случайным пользователям своей программы гонорары, назначаемые сотрудниками. Об этом сообщает ArsTechnica.



Эти средства должны были получить работники Google в качестве гонораров за тестирование системы денежных переводов. Однако деньги отправили обычным пользователям, причем некоторые получили единовременное вознаграждение, а другим средства пришли за несколько транзакций.



Удивленные таким “подарком” пользователи позже получили электронное письмо от команды Google Pay с подробным описанием “ошибки, которая привела к непреднамеренному зачислению наличных денег на ваш счет”. Сообщение начинается так: “Вы получили это электронное письмо, потому что на ваш счет Google Pay был ненамеренно зачислен денежный кредит. С тех пор проблема была решена, и, по возможности, кредит был отменен”.



Тем, кто уже потратил или перечислил деньги, компания Google написала: “Если мы не смогли отменить кредит – ваши деньги. Никаких дальнейших действий не нужно”.



