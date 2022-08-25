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Google объявил войну фейкам об украинских беженцах
25.08.2022 14:57 Алина Груднева

Google объявил войну фейкам об украинских беженцах

Google будет бороться с фейками об украинских беженцах, вынужденных бежать из своей страны из-за войны.

 
По данным Reuters, инициатива будет запущена в Польше, Чехии, Словакия и других европейских странах и будет действовать в течение месяца.
 
При посредничестве кембриджских психологов были созданы 90-секундные ролики для борьбы с дезинформацией в интернете. Целью этих видео станет обучение людей отличать манипулятивные материалы от настоящих. Также ролики призваны повысить устойчивость пользователей к фейкам. 
 
Соответствующие видео будут опубликованы на YouTube, в Twitter, TikTok и Facebook.

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