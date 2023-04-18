



Google обновит поисковую систему из-за конкуренции с ИИ

Google планирует обновить поиск, поскольку на рынке появляется все больше поисковых систем на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет The New York Times.



В марте стало известно, что южнокорейский технологический гигант Samsung может заменить Google на Bing от Microsoft. Контракт с Samsung ежегодно приносит Google около $3 миллиардов. Однако поисковые системы на основе ИИ угрожают бизнес-модели Google.



Сейчас техногигант планирует запустить поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Инженеры компании работают над более персонализированным подходом, который сможет предугадать потребности пользователей. Новый поисковик Google все еще находится на начальной стадии, сроки его выпуска пока неизвестны.



В компании команда из более чем 160 специалистов работает над новыми функциями в рамках проекта Magi. На прошлой неделе Google пригласил некоторых сотрудников протестировать новые функции Magi. Ожидается, что Google представит обновленные инструменты в мае и добавит еще больше возможностей осенью.



Первоначально компания планирует предоставить доступ к инструменту с ИИ максимум миллиону человек. К концу года это количество должно постепенно возрасти до 30 миллионов. Функции пока будут доступны исключительно в Соединенных Штатах.



Далее Google планирует внедрить элементы ИИ в Google Earth, задействовать его в создании изображений в поиске по изображениям и обучать пользователей языкам с помощью диалогов с искусственным интеллектом.



Также Google разрабатывает свой ответ СhatGPT - чатбот Bard. Кроме того, компания работает над искусственным интеллектом, который мог бы анализировать ультразвуковые медицинские показатели и лечить рак.