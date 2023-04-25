



Google научил чат-бот Bard писать код на 20 языках программирования

Компания Google обновила свой чат-бот Bard с искусственным интеллектом. Теперь он может писать код на двадцати языках программирования и помогать программистам.



Чат-бот Bard создает программные коды на языках, как Java, Javascript, Python, C++ и т.д. В блоге компании отметили, что Bard способен не только генерировать новый код, но и исправлять ошибки, если пользователь попросит об этом.



Его интегрировали с сервисами Google, поэтому он умеет экспортировать код в облако разработки Colab и писать функции для Google Таблицы.



Также чат-бот может объяснять фрагменты кода, например Bard расскажет, почему определенная часть выдает такой результат, а затем оптимизирует ее при необходимости.



Впрочем, Bard еще тестируют, поэтому его ответы следует проверять.



