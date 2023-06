Google Lens “научился” распознавать кожные заболевания

Компания Google сообщила в своем блоге, что обновила технологию для распознавания изображений Google Lens, встроенную в приложения на мобильных устройствах iOS и Android. Теперь с ее помощью можно распознать заболевания кожи, в частности, сыпи и родинки.



"Просто сфотографируйте или загрузите фотографию через Lens, и вы найдете визуальные совпадения для своего поиска" , – говорится в сообщении.

Идентификация проблем кожи доступна всем частям тела. В Google предупредили, что результаты такой идентификации являются исключительно информационными, а за квалифицированным диагностированием целесообразно обращаться в медицинские центры.



Компания годами исследовала инструменты искусственного интеллекта, которые могли распознать заболевания кожи на изображении. На конференции Google I/O 2021 продемонстрировали прототип, который на тот момент “мог определить 288 различных состояний” и выявлял правильный результат в трех лучших предложениях в 84% случаев. Инструмент, получивший название DermAssist, до сих пор в ограниченном выпуске проходит “дальнейшее тестирование‎”, сообщило издание TechCrunch.



Google Lens – технология распознавания изображений, разработанная Google, способная собирать соответствующую информацию, касающуюся объектов, идентифицируемых с помощью визуального анализа на основе нейронной сети.

Starting today, Google Lens can detect skin conditions using the camera on your device.



The image recognition model was trained on various conditions and provides visual matches of similar results.



