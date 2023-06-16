



Google Lens “научился” распознавать кожные заболевания

Компания Google сообщила в своем блоге, что обновила технологию для распознавания изображений Google Lens, встроенную в приложения на мобильных устройствах iOS и Android. Теперь с ее помощью можно распознать заболевания кожи, в частности, сыпи и родинки.



"Просто сфотографируйте или загрузите фотографию через Lens, и вы найдете визуальные совпадения для своего поиска" , – говорится в сообщении.

Идентификация проблем кожи доступна всем частям тела. В Google предупредили, что результаты такой идентификации являются исключительно информационными, а за квалифицированным диагностированием целесообразно обращаться в медицинские центры.



Компания годами исследовала инструменты искусственного интеллекта, которые могли распознать заболевания кожи на изображении. На конференции Google I/O 2021 продемонстрировали прототип, который на тот момент “мог определить 288 различных состояний” и выявлял правильный результат в трех лучших предложениях в 84% случаев. Инструмент, получивший название DermAssist, до сих пор в ограниченном выпуске проходит “дальнейшее тестирование‎”, сообщило издание TechCrunch.



Google Lens – технология распознавания изображений, разработанная Google, способная собирать соответствующую информацию, касающуюся объектов, идентифицируемых с помощью визуального анализа на основе нейронной сети.