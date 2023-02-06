



Google инвестирует почти $400 млн в конкурента ChatGPT компанию Anthropic

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., инвестировала почти $400 млн в стартап в области искусственного интеллекта Anthropic, который конкуррирует с ChatGPT от OpenAI.



Альянс между технологическим гигантом и стартапом в области ИИ не удивителен, поскольку сфера генеративного ИИ - технологии, способной генерировать тексты и произведения искусства за считанные секунды - набирает обороты.



Сделка дает Google долю в Anthropic и при этом не требует от стартапа покупать облачные услуги Google.



Такие альянсы дают более известным компаниям, таким как Microsoft и Google, доступ к некоторым из самых популярных и передовых систем ИИ. Стартапы, подобные Anthropic, в свою очередь, нуждаются в финансировании и облачных вычислительных ресурсах, которые может предоставить такой технологический гигант, как Google.



Языковая модель помощника Anthropic - Claude, еще не была представлена публике, но стартап заявил, что планирует расширить доступ к чатботу "в ближайшие месяцы".