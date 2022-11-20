



Google и Geely презентовали инновационное беспилотное такси

На автошоу в Лос-Анджелесе показали беспилотное такси Zeekr M-Vision. Его планируют запустить в серийное производство с 2024 года и именно эти минивэны будет использовать сервис автономного такси Waymo от Google. Об этом сообщает официальный сайт Waymo.



Беспилотное авто является совместной разработкой Google и Geely, ведь Zeekr – новый электрический бренд китайского концерна.

Разрабатывали M-Vision в Швеции. Он построен на платформе SEA, которую используют роскошный электрический минивэн Zeekr 009 и первый электропикап Geely.



Новый Zeekr M-Vision – минивэн с элегантным дизайном. У него большой угол наклона лобового стекла и изогнутая оконная линия. Для удобства посадки и высадки пассажиров установлены очень широкие раздвижные двери. Авто предложат в нескольких вариантах по длине – с колесной базой от 2700 до 3300 мм.



Внутри установлено несколько больших дисплеев и выдвижные столики. Передние сиденья разворачиваются, что позволяет пассажирам сидеть лицом к лицу.

В салоне нет руля и педалей, M-Vision оснащен автопилотом четвертого уровня, который не требует вмешательства водителей. Waymo тестируют эту технологию в США уже около пяти лет. Именно в Штатах и начнется в 2024 году эксплуатация Zeekr.



Беспилотный автомобиль Zeekr M-Vision является электромобилем и рассчитан на очень активное использование. Разработчики утверждают, что минивэн способен автономно работать по 16 часов в сутки и проехать 500 000 км за 5 лет без серьезных неисправностей.