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Google будет тезисно пересказывать веб-страницы
19.08.2023 00:02 Наталья Богинская

Google будет тезисно пересказывать веб-страницы

Google добавил в поисковик функцию пересказа веб-страницы. Об этом сообщается в блоге компании.

Функция генерирует тезисы по запросу на странице. Также она формирует вопросы, по клику на которые можно перейти в ту часть статьи, на которые они отвечают. 

Пересказ пока доступен только тестировщикам в мобильных приложениях Google. Компания планирует внедрить ее в приложение Chrome для компьютеров.

“Яндекс” уже внедрил в тестовом режиме похожую функцию. При загрузке ссылки на текст нейросеть YandexGPT составляет его пересказ с тезисами о содержании статьи.

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