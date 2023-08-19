



Google будет тезисно пересказывать веб-страницы

Google добавил в поисковик функцию пересказа веб-страницы. Об этом сообщается в блоге компании.



Функция генерирует тезисы по запросу на странице. Также она формирует вопросы, по клику на которые можно перейти в ту часть статьи, на которые они отвечают.



Пересказ пока доступен только тестировщикам в мобильных приложениях Google. Компания планирует внедрить ее в приложение Chrome для компьютеров.



“Яндекс” уже внедрил в тестовом режиме похожую функцию. При загрузке ссылки на текст нейросеть YandexGPT составляет его пересказ с тезисами о содержании статьи.