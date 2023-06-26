



Google анонсировал поиск по социальным сетям и форумам

В ближайшее время Google обновит интерфейс фирменной поисковой системы, добавив вкладку под названием Perspectives. В ней будет отображаться пользовательский контент по заданному поисковому запросу вместо “обычной” информации от энциклопедий или интернет-магазинов. Об этом и еще двух нововведениях компания рассказала в своем официальном блоге.



Вкладка Perspectives появится рядом с “Изображениями”, “Видео” и другими разделами вкладок на главной странице поисковой системы. В ней появятся ссылки на видео и текст, созданные пользователями TikTok, Reddit и других социальных платформ. Кроме того, карта в этом разделе будет содержать ссылку на пользователя, который оставил соответствующую должность или записал видео.



Другое нововведение – обновленные алгоритмы определения “полезного контента”. Google будет ранжировать выдачу на основе оценки результатов поиска по критерию экспертности. К примеру, при поиске информации о смартфоне Samsung Galaxy S23 поисковик будет различать материалы, описывающие опыт использования, и обзоры экспертов индустрии. Впрочем, пока неизвестно, как на основе этих данных будет производиться сортировка результатов.



Кроме того, алгоритмы Google, как утверждает компания, будут лучше ранжировать информацию на основе “критериев компетентности, авторитетности и надежности”. Все нововведения, согласно блогу Google, станут доступными в ближайшие недели.