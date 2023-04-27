



Гонка ИИ: Google объединяет подразделения DeepMind и Brain Researc

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., объединила свои исследовательские группы по искусственному интеллекту в одно подразделение, что стало последним шагом компании, направленным на то, чтобы не отстать в гонке ИИ, пишет Bloomberg.



В результате изменений команда Brain из Google Research и DeepMind компании Alphabet объединяется в одну команду, сообщил гендиректор Сундар Пичаи.



"Объединение всех этих талантов в одну сфокусированную команду, подкрепленную вычислительными ресурсами Google, значительно ускорит наш прогресс в области ИИ", - сказал Пичаи.



DeepMind, базирующаяся в Лондоне, уже давно известна как подразделение материнской компании Google, которое регулярно представляет прорывы в области искусственного интеллекта. Внутри компании это подразделение обычно рассматривалось как группа, работающая над концепциями искусственного интеллекта, которые могут не иметь прямого применения в продуктах Google.



Google Research, между тем, отвечает за технологию "трансформаторов", ключевых строительных блоков для больших языковых моделей. Эта технология используется в современных чат-ботах, включая Bard от Google и ChatGPT от OpenAI Inc.



Теперь реорганизация Google, похоже, объединит эту исследовательскую работу под общей крышей - Google DeepMind, сигнализируя о более тесной интеграции с остальными подразделениями Alphabet. Во время отчета о доходах за четвертый квартал в феврале компания Alphabet объявила, что с этого года DeepMind будет включена в корпоративные расходы Alphabet, чтобы отразить, как технология включается в другие виды бизнеса.