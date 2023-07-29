



Гольфстрим может исчезнуть к 2025 году

Атлантическое меридиональное океаническое течение (AMOC), в которое входит Гольфстрим, регулирует климат, принося теплые тропические воды на север и холодные воды на юг. Разрушение системы приведет к резкому падению температуры, разрушению океанских экосистем и увеличению количества штормов по всему миру, пишет Live Science.



Ученые отмечают, AMOC может существовать в двух стабильных состояниях: более сильном и более быстром, которое есть сегодня, и гораздо более медленном и более слабом. Предыдущие оценки предполагали, что течение, вероятно, перейдет в более слабый режим в следующем столетии. Но изменение климата, вызванное человеком, может подтолкнуть AMOC к критической точке гораздо быстрее, прогнозируют ученые.



Пресная вода от таяния ледниковых щитов сделала воду менее плотной и соленой, а недавние исследования показали, что течение сейчас самое слабое за последнее 1000 лет. Когда AMOC переключала режимы во время последнего ледникового периода, климат вблизи Гренландии потеплел на 10-15 градусов Цельсия всего лишь в течение десятилетия. Если теперь все замедлится, температура в Европе и Северной Америке может упасть на 5 градусов Цельсия за тот же промежуток времени. Это может показаться положительным эффектом на фоне глобального потепления и постоянных волн жары, ежегодно накрывающих мир. Однако последствия будут значительно глубже и совершенно непредсказуемы.



Ученые, изучавшие эти явления в последние годы, говорят, что окно для коллапса системы течений может открыться уже в 2025 году, и его вероятность будет расти с течением 21-го века.



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