



Goldacre построит мощный центр обработки данных в Нетании

Goldacre, крупный акционер британской компании Kao Data, построит новый дата-центр мощностью 16 МВт в Нетании. Эта израильская инвестиция — партнерство между платформой Goldacre NED и Meshulam Levinstein Group, пишет Сapacity.



Планируется, что центр обработки данных будет площадью 13 500 квадратных метров. Его строительство будет стоить 162 миллиона долларов.



Дэвид Блум, основатель Goldacre, говорит: “Это важный момент как для Goldacre, так и для NED, поскольку они подписали сделку, которая призвана еще больше преобразовать израильскую индустрию центров обработки данных и гарантировать, что мы являемся ключевой частью этой быстрорастущей отрасли”.



По его словам: “Ближний Восток — это один из следующих рынков и следующий рубеж. Это подходящее место“.



Вещи, которые несколько лет назад были политически невозможны, теперь планируются и намечаются, поскольку Израиль находится в центре быстро растущего рынка Ближнего Востока.



Этот регион также находится на полпути между Азией и Европой, маршруты, которые сегодня обслуживаются почти исключительно через Египет, после того как сообщение с Россией было закрыто в связи с войной, начатой Путиным в Украине.



Несколько лет назад никто бы не подумал, что цифровая связь через Израиль будет жизнеспособной. Но вскоре из Индии в Иорданию будет проложен кабель, который будет пересекать Израиль по суше и достигать Средиземного моря.



Goldacre стремится стать мульти-оператором в регионе. Это означает, что Тель-Авив — это только начало. Компания начала работу над объектом в Тель-Авиве, но Блум говорит, что рассматривает возможность запуска проектов в нескольких арабоязычных соседях или ближних соседях Израиля.



“Мы никогда не ограничивали себя, но путь ясен. Через два-три года мы будем работать в Израиле и еще в одном регионе”, — говорит Блум.



Хотя это дело долгосрочное. Блум говорит, что его компания сосредоточена на Израиле “в краткосрочной и среднесрочной перспективе”, но “с вариантами на соседних рынках”.



В Нетании будут соблюдаться стандарты зеленого строительства. Рядом с ним планируется построить высокотехнологичный научно-исследовательский кампус площадью 35 000 квадратных метров.



Goldacre считает, что Израиль является одним из значительных технологических центров на Ближнем Востоке, рынок центров обработки данных которого в 2021 году оценивался в 337 миллионов долларов, а к 2027 году ожидается, что инвестиции достигнут 629 миллионов долларов.



В Израиле будет использован опыт, полученный благодаря успешной платформе центра обработки данных в Великобритании Kao Data.



“Было ясно видно потенциал для инноваций в Нетании, — говорит Блум, — и мы рады работать с нашей новейшей платформой для центров обработки данных NED и ведущей израильской компанией Levinstein, чтобы поделиться своими знаниями, полученными благодаря работе Kao Data, для дальнейшего развития отрасли”.



