



Глава OpenAI: Израиль сыграет огромную роль в революции ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил в понедельник, 10 июля, что он впечатлен кадровым резервом в Израиле, и выразил уверенность в том, что местная технологическая экосистема сыграет “огромную роль” в революции искусственного интеллекта, которая изменит мир в ближайшие годы.



“Есть две особенности, которые я заметил в Израиле: во-первых, это плотность талантов, а во-вторых, напор и амбиции израильских предпринимателей”, – сказал Альтман на мероприятии в Тель-Авивском университете. “Вместе эти две вещи способны привести к невероятному процветанию как с точки зрения исследований ИИ, так и с точки зрения приложений ИИ”.



Альтман прибыл в Израиль на этой неделе в рамках мирового турне, чтобы встретиться с пользователями и разработчиками ИИ, а также с политиками. В Тель-Авивский университет Сэм Альтман и Илья Суцкевер, создатели ChatGPT были приглашены доктором Надавом Коэном из Школы компьютерных наук TAU. Альтман и Суцкевер обсудили угрозы и вызовы, которые ИИ и сверхразум принесут в будущем, и ответили на вопросы студентов, специалистов по данным, разработчиков ИИ и специалистов в области высоких технологий.



Пионеры высоких технологий призвали израильских разработчиков и предпринимателей углубиться в неизведанную территорию ИИ, который, по их прогнозам, имеет огромные возможности. В то же время и Альтман, и Суцкевер подчеркнули необходимость серьезно отнестись к экзистенциальным угрозам ИИ, создав пограничный регулирующий орган, аналогичный органам контроля за ядерной энергетикой.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в понедельник, 10 июля, объявил о планах национальной политики в области искусственного интеллекта как в гражданской сфере, так и в сфере безопасности.



“Мы находимся на заре новой эры для человечества, эры искусственного интеллекта”, – сказал Нетаниягу. “Все меняется с головокружительной скоростью, и Израиль должен сформулировать национальную политику по этому вопросу”.



Премьер-министр сообщил, что во время телефонного разговора Альтман выразил уверенность, что Израиль может стать “главным глобальным игроком в этой области”. Собеседники обсудили “возможности и проблемы, стоящие перед миром и государством Израиль в связи с ИИ”. Часть разговора также была посвящена сотрудничеству в сфере разработки искусственного интеллекта.



После блиц-визита в Израиль в понедельник Альтман планирует на этой неделе посетить Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Южную Корею. В рамках мирового турне I, начавшегося в мае, глава OpenA уже посетил Торонто, Вашингтон, округ Колумбия, Рио-де-Жанейро, Лагос и Лиссабон. Альтман также встречался с предпринимателями, главами государств и политиками в Мадриде, Варшаве, Париже, Лондоне и Мюнхене.