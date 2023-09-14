



Глава Google Israel: Самые сильные таланты находятся в Израиле

Игровая индустрия генерирует во всем мире 188 миллиардов долларов, причем половина этой суммы приходится на мобильные игры. Об этом заявила директор Google Israel Эйнат Немеш на открытии конференции Gaming 2023 в Тель-Авиве.



“ИИ – это третья технологическая революция после Интернета и мобильных телефонов. ИИ присутствует во всех играх, и в будущем появление этой передовой технологии повлияет на все – от разработки игр до запуска и аналитики”, – сказала Немеш.



Она рассказала об инструментах Google, которые помогают в разработке игр.



“Я не разработчик, но я создала игру за минуту, так что представьте, что вскоре смогут делать профессиональные команды в игровых компаниях. После того, как мы создадим игру, передовые технологии Google Ads также помогут продвигать ее с помощью кампаний”, – добавила глава Google Israel.



По ее словам, поиск технологий искусственного интеллекта для игр увеличился в четыре раза за последний год, особенно за последние несколько месяцев. Индустрия снова растет, и Израиль лидирует в этом росте.



“Самые сильные таланты находятся в Израиле, и технологии окажут влияние на игровую индустрию”, – подчеркнула она.