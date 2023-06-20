



Гималайские ледники к 2100 году могут растаять на 75%

Ледники в Гималаях могут потерять до 75% своего объема к концу 2100 года из-за глобального потепления.



Об этом говорится в отчете Международного центра интегрированного развития гор (ICIMOD), пишет Reuters.



По прогнозу ученых, интенсивное таяние гималайских ледников повлечет за собой дефицит воды для 240 миллионов человек, проживающих в горном регионе.



Ученые обнаружили, что потеря льда в регионе, где расположены знаменитые вершины Эверест и К2, ускоряется. В течение 2010 лет ледники таяли на 65% быстрее, чем в переднее десятилетие.



Горы Гиндукуш простираются на 3500 км через Афганистан, Бангладеш, Бутан, Китай, Индию, Мьянму, Непал и Пакистан. За потепление на 1,5 градуса по Цельсию ледники по всему региону потеряют от 30% до 50% своего объема к 2100 году, прогнозируют ученые.



Впрочем, интенсивность таяния ледников зависит от места их расположения.



"При потеплении на 3 градуса по Цельсию, к которому мир приблизительно идет по текущей климатической политике, ледники в Восточных Гималаях, в которые входят Непал и Бутан, потеряют до 75% своего объема", - подчеркнули ученые.



По их прогнозу, в случае потепления на 4 градуса по Цельсию потеря объема ледников составит 80%.



